Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 asker şehit oldu

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız Şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

Şehit sayısı 5'e yükseldi

Yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Yaralı P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay da kurtarılamıyarak şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Bican KAPILAY, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Hain saldırıda ölen şehitlerin kimlikleri belli oldu

Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin acı haberi ailesine ulaştı.

Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekedereli çocuklarının şahadet haberi ile birlikte yıkılırken, şehidin baba ocağının bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki ev de Türk bayrakları ile donatıldı.



Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit oldu. Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Güler'in şehadet haberi Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki sitede yaşayan baba Mesut, anne Berrin Güler'in evine ve caddeye Türk bayrakları asıldı.

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