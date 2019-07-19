İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pencereden eve giren ayı eşyaları parçaladı

Pencereden eve giren ayı eşyaları parçaladı
Pencereden eve giren ayı eşyaları parçaladı

Rize’nin İkizdere ilçesinde pencereden eve giren ayı, evi dağıtarak eşyalara zarar verdi.

Olay ilçeye bağlı Bayırköy'de meydana geldi. Köy Muhtarı Sefer Ekşi'ye ait eve pencereyi kırarak giren ayı eşyaları kullanılmaz hale getirdi.

Ayıların bahar ayında köylerine çok ciddi maddi zararlar verdiğini dile getiren Muhtar Ekşi “Ayılar çok mu arttı bilmiyorum. Ayrıca Ayı öldürmek yasak. Devlette zaten ayıları koruyor. Benim zararımın karşılanmasını istiyorum. Ben ilçedeki evimde olduğum geçen hafta Bayır köy'deki evime pencereyi kırarak giren ayı veya ayılar çok zarar verdi. 5 tane arılı kovanımı parçaladı. Evde ne varsa karıştırdılar. Bal petekli çerçevelerimi ayılar yedi. Maddi bakımdan zor durumdayım. Ayı koruyan Ankara benim zararımı karşılamalı” dedi.  

İsmet Köseoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.