Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu. Sağlık durumu kötüye giden ve yoğun bakım servisine alınan talihsiz bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Ebru S. (20) “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Ebru S., sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gamze Erdemir