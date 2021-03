Pendik'te çocuklar hayallerini resimlerde yaşatarak gelecek için umut aşıladılar

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bedenleri küçük fakat umutları büyük olan yatarak tedavi gören çocuklar “Hayallerimizi Çiziyoruz”, “Haydi Çocuklar Resim Yapmaya“ adlı proje ile hayallerini kâğıda döktü. Hastane 1 günlüğüne resim sergisine dönüştü. Hastanede yatarak tedavi gören çocukların hayallerini çizdikleri resimler hastanede ilgi odağı oldu.

Covid-19 ile en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları çocukların çizimlerine hayran kaldı. Küçük çocukların hayalleri karşısında sağlık çalışanları zorlu covid-19 günlerinde moral buldu. Birbirinden farklı resimlerden oluşan projede Yatarak tedavi gören çocukların bu etkinlik ile hastane ortamının bir günlük bile olsa resim sergisine çevrilmesini sağladı. Çizdiği resimler ile dereceye giren çocuklar çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiği bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Hayallerin resimlerde hayat bulması sağlanacak.

Projenin amacı Her insanın hayali o insanın yaşamını ve özlemlerini, beklentilerini ve umut ettiği her şeyin beyaz kâğıda kalem ile yansımasının vereceği heyecanı ortaya çıkarmak. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans salonu alanında sergilenmeye başlanan resimler Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel'de açılışa katılarak çocukların çizmiş olduğu resimleri inceledi.

Çocukların hayalleri çok önemli

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, "Benim hayalim her birey gibi sağlıklı olabilmek demiş ve elinden geldiği kadar bir akciğerleri resme dökmüş hayaller çok önemli. Hayallerini kaybetmeyen çocuklarla dolu bir Türkiye hayalimiz var. Bu nedenle bu etkinliği gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Özellikle pediatri için söyleyebilirim, yan dal açısından on iki tane yan dalıyla Türkiye'nin en kapsamlı ve en gelişmiş hastanesi her çeşit kanserden endokrin bozukluğa kadar böbrek hastalıklarından, kalp rahatsızlıklarına kadar. Alerjiden immünolojik bozukluklara kadar her çeşit hastamız mevcut” şeklinde konuştu.

Hayallerini resme aktarıyorlar

İletişim ve Tanıtım Birimi sorumlusu Perihan Arslan, "Berat'ta bizde tedavi gören çocuklarımızdan bir beyin ameliyatı geçirdi. Şimdi sağlıklı ve çok iyi tedavisi devam ediyor. Berat'la diğer rahatsız olan arkadaşlarının kendisi gibi ameliyat olup sağlıklı olup oyun oynamasını diliyor kendisi resminde de oynayan çocukları resmederek oynamayan çocuklar için bir haksızlık olduğunu, iyileşip hepsinin oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor” dedi

Hayallerimi resimde anlatmak istedim

Tedavi gören hastalardan Berat Çandır, “Çocuklar spor yapıyor, bunları az susturmuşlar yani burada bir şeye haksızlık olmuş gibi, onlar aslında her çocuk oynamak zorunda. Normalde burada diğerleri oynarken bunları susturmuşlar Onların da konuşma hakkının oluğunu anlatmak istedim” dedi.

Halit Arslan