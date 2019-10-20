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Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın

Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın
Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın

İstanbul Pendik’te bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevler bahçedeki konteynere de sıçrarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Pendik’te fabrika bahçesinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler, bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Alevler kablo fabrikasının konteynerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü. Olayı gören bir vatandaş, “Bizim aşağıda depomuz var. Palet deposunun arkası kablo fabrikası olduğu için korktuk bizim fabrikaya sıçrar diye, ama bir konteyner yandı şükür olsun. İtfaiye zamanında geldi müdahale etti” dedi.

Halit Arslan

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