Pendik'te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pendik Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 AFB 762 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Salih Çin, kırmızı ışıkta geçtiği sırada yol üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan Murat Tunçtan idaresindeki 55 ÜC 105 plakalı Ford marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü bariyerlere savrularak yan yattı. Kamyonetin kasasındaki molozlar yola savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sahil yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam



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