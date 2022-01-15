Pendik'te sokak ortasında silahlı yol verme kavgası

Pendik'te, iddiaya göre, sokak üzerinde araçlarıyla karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tarafların gerilmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar sokak ortasında birbirine girdi.

Şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzası ile karşısındakinin kafasına vurdu. Diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı. Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için çaba sarf etti. Taraflar, çevredekilerin de çabasıyla kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.

Yol verme nedeniyle tartışan iki kişinin birbirlerine silahla ve blok beton ile saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Burak Uğur - Enes Şamil Gönenç



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