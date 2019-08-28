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Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci orman yangını

Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci orman yangını
Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından bölgede ikinci bir orman yangını daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, Perge Antik Kenti sınırları içerisine girdi. Orman ve itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor.

Bugün saat 14.00'da Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından yine aynı bölgedeki ormanlık alanın farklı bir noktasında ikinci bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, Perge Antik Kenti sınırları içerisine girdi. Alevlerin antik kent içerisindeki sütunlara yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kargılık alana kadar geldiği belirtildi. Bölgede, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye eri karadan müdahale ediyor.  

İsa Akar - Cem Denny Ekici

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