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Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı
Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı.

Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı - Tıkla İzle

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.

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