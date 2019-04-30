'Petrol Ofisi, akaryakıt tedarikinde de önemli bir rol üstleniyor'

Ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla, enerji ticareti ve tedariği konusundaki gelişmelerin paylaşımı, sorunların çözümü ve tartışılması konusunda önemli bir platform olan ISTRADE, sektörün en önemli buluşmalarından birini oluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu desteği ve sektör STK'larının işbirliği ile düzenlenen 4. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi, sektörün tüm temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. 29-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Zirve, ulusal ve uluslararası katılımcıları, ziyaretçi yoğunluğunun yanı sıra oturumları ile iki gün boyunca sektörün en önemli konularına ev sahipliği yaptı.

Petrol Ofisi de, enerji sektörünün bu önemli platformunda hem katılımcı, hem destekçi, hem de konuşmacı olarak yer aldı. Petrol Ofisi'nin benzersiz bilgi birikimine ve altyapısına vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Petrol Ofisi gerek altyapısı, gerek tecrübesi ve gerekse güçlü faaliyetleri ile alanında Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri konumunda. Bunlarla birlikte kabiliyeti, uzmanlığı ile sektörümüzün ve ülkemizin gelişimine önemli katkılarda bulunan bir şirket. Ülkemiz ve sektörümüzün için akaryakıt tedariki açısından önemli bir rol üstleniyor. Bununla birlikte dünyanın en büyük bağımsız petrol ticareti şirketi konumundaki Vitol ile birlikte çok önemli bir sinerji oluşturduk. Üstelik bu, sadece tek taraflı bir fayda sağlamıyor. Vitol de, bölge yatırımlarını, ticari faaliyetlerini değerlendirirken, Petrol Ofisi'nin bu önemli tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanıyor. Petrol Ofisi bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkesine, sektörüne katkılarını sürdürecek" açıklamasında bulundu.

ISTRADE 2019'da, 'Enerjide Gelecek: Dinamik Talep', 'Enerji Piyasalarında Finansman', 'Türkiye'de Gaz Ticareti', 'Akaryakıt Ticareti', 'Bölgesel Doğal Gaz Ticareti', 'Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Perakende', 'ETD Istanbul Traders Meeting' gibi başlıklarla gerçekleştirilen 10 farklı oturum ve sektörün önde gelen isimlerden oluşan 34 konuşmacı ile enerjinin en önemli konuları masaya yatırıldı.

Zirvenin ikinci gününde düzenlenecek 'Akaryakıt Ticareti' başlıklı oturumda, Petrol Ofisi Ürün Tedarik ve Stratejik Fiyatlandırma Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe de konuşmacılar arasında yer alacak. Sektörün önde gelen temsilcilerinin yer alacağı oturumda Sibel Elekdağ Yeşiltepe, Petrol Ofisi'nin Türkiye'ye ve sektöre oluşturduğu katkıdan örnekler verecek.