Petrol Ofisi, en değerli markalar raporunda 14'üncü sıraya yükseldi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 16'ncı kez açıklanan ‘TURKEY 100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları' raporunda, Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, geçen yıla göre dört basamak birden yükselerek 14'üncü sırada yer aldı ve bu ivmeyle listede akaryakıt sektörünün liderlerinden biri konumuna geldi.

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 25 yıldır markaların finansal değerini hesaplayan Brand Finance, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor. Şirketin ‘TURKEY 100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları' raporunun bu yılki çalışmasında ise Türkiye'den 2 binden fazla marka değerlendirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, “Türkiye'nin en büyük 5 özel şirketi arasında yer alan ve dev bir enerji altyapı grubu olarak hareket eden grubumuzla akaryakıt ve madeni yağ pazarlarında geleneksel liderliğimizi sürdürüyoruz. Marka gücümüzün ve finansal başarılarımızın Brand Finance gibi saygın bir kurum tarafından bir kez daha tescil edilmesi bizi son derece mutlu etti. Böyle bir başarının arkasında büyük bir ekip çalışması, müthiş bir özveri var. Tüm Petrol Ofisi ailesine markamıza duydukları inanç ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Liderliğimizi her alanda devam ettirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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