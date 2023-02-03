Petrol Ofisi sürdürülebilir havacılık yatırımlarına hız verdi

Petrol Ofisi sürdürülebilir havacılık alanındaki yatırımlarına hız verdi. 2022 yılının mart ayından bu yana, Pegasus Hava Yolları tarafından işletilen uçaklara sera gazı emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltan sürdürülebilir havacılık yakıtı Neste MY Sustainable Aviation FuelTM (SAF) ikmalini gerçekleştiren Petrol Ofisi, bu iş birliğini 2024 yılına taşıyor. İmzalanan yeni protokol ile birlikte Petrol Ofisi, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Pegasus Hava Yolları'na ikmal ettiği SAF hacmini 2023'te üç kat, 2024 yılında ise 10 kata kadar artırmayı hedefliyor. Yemeklik yağ ve hayvansal yağ atıkları gibi yüzde 100 yenilenebilir atık ve atık ham maddelerden üretilen SAF, uçak motorlarında veya yakıt altyapısında herhangi bir değişikliğe gerek olmadan kullanılabiliyor.

“Sürdürülebilir yarınlara yatırım yapıyoruz”

Protokol hakkında açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, “Petrol Ofisi Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük edecek, ülke ekonomisinin yarınlarına gerçek katma değerler sağlayacak yatırım ve iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gururla söyleyebilirim ki Petrol Ofisi Grubu, Türkiye ve bölge havacılık trafiğinin en önemli dinamolarından biri. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz havacılık alanında, PO Air markamızla Türkiye'nin 72 havaalanında yakıt ikmali sağlıyor, 250'den fazla havayolu şirketine küresel ölçekte, yılda çeyrek milyonu aşkın uçağa hizmet sunuyoruz. Bu dev operasyon hem sektörümüzün hem de ilgili paydaşlarımızın fayda ve geleceğine yönelik adımlar atmamızın mücbir sebebi. Dolayısıyla uyumla hareket ettiğimiz Pegasus Hava Yolları ile havacılık endüstrisi için hayati önem taşıdığına inandığımız bu iş birliğini güçlendirerek sürdürmekten ve sürdürülebilir yarınlara yatırım yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İş birliği hakkında konuşan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “Pegasus Hava Yolları olarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) ‘2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' kararı doğrultusunda, sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için; karbon salınımı düşük, çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF kullanımının artırılması büyük önem taşıyor. Mart 2022'den bu yana uçaklarımıza SAF ikmali gerçekleştiren Petrol Ofisi ile iş birliğimizi güçlendirerek sürdürme kararı aldık. İş birliğimizi önümüzdeki iki yıl içerisinde yurt içinde coğrafi olarak da genişletmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, üyesi olduğu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) “2050'ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” hedefi doğrultusunda sürdürülebilir havacılığı önceliklendiren Petrol Ofisi, yenilenebilir yakıtlar ve döngüsel çözümlerde önde gelen firmalardan Neste'nin SAF yakıtını ilk olarak 2022 Mart ayında İzmir'den Sabiha Gökçen'e uçan Pegasus Hava Yolları'na dolaylı olarak gerçekleştirmişti. Geçen yılın haziran ve kasım aylarında, bu kez Neste'den doğrudan yapılan ikmallerle Neste ile olan iş birliğini artıran Petrol Ofisi halen İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından yapılan SAF tedarikini artırarak sektöre katma değer sağlamaya devam ediyor.

Neste'de Yenilenebilir Havacılıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Wood, Petrol Ofisi ile sürdürdükleri iş birliği ile ilgili olarak, “Şirket olarak havacılık sektörünün emisyonları azaltma konusundaki iddialı hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya kararlıyız. Bu doğrultuda yakıt ikmal zincirindeki ortaklarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri çok kritik. Petrol Ofisi ile bir arada çalışmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu stratejik ortaklık sayesinde Neste MY Sürdürülebilir Havacılık Yakıtımızın Türkiye'deki havalimanlarına ve havayollarına olan tedarikini artırmayı arzuluyoruz. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki ve Singapur'daki rafinerilerimizde devam eden yatırımlar sayesinde SAF üretim kapasitesini 2023 sonuna kadar 15 kat artıracağız” şeklinde konuştu.

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