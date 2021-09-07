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Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor

Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor
Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde balıkçılar, 15 Eylül’de açılacak olan balık sezonu öncesi petrol sızıntısının önlenmesini umut ediyor.

Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor - Tıkla İzle

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol, Samandağ ilçesinde deniz üzerinde petrol kirlilik vatandaşları ve balıkçıları tedirgin etti.

Tekebaşı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi ve Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Bahsi geçen miktarda petrol buraya kadar gelirse ciddi bir çevre kirliliği ile karşı karşıya olacaklarını ifade ederek, ”Şükür o düzeyde bir durum yok. Yetkililer gerekli müdahaleyi yapıyor. Sahile vuran zift her yere bulaşmış durumda. Eğer bu deniz kuma gömmeden önce toplanmazsa uzun yıllara dayanan ve yayılan bir sorun ile karşı karşıya kalırız” diye konuştu.

Balıkçıların da av sezonunun başlamasıyla petrol atıklarından etkileneceğini ifade eden Sağlamtaş, ”Çevresel olarak ciddi bir sıkıntı var. Birde balıkçılık olarak değerlendirirsek daha av sezonu açılmadı ama 1 hafta sonra açılacak o zaman sonuçlarını göreceğiz. İnşallah bunu engellemek için gerekli müdahaleyi yaparlar” dedi.

Adem Karagöz - Alican Gümüş


 

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