Petrol türevi atıklar denize sızmıştı, firmaya 150 bin lira ceza yolda

Aliağa ilçesinde bulunan bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, geçtiğimiz günlerde Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini kirletmişti. Bölgede yaşayan halkı ve balıkçıları tedirgin eden atıklar için çok sayıda temizlik ekibi temizlik çalışması başlatmış ve sonuç almıştı. Temizlik çalışmaları kısmen sürerken denizi kirlettiği iddia edilen firmaya ne kadar ceza verileceği merak konusu oldu.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kurul toplantısının ardından firmaya 150 bin lira ceza verilmesi beklendiği öğrenildi.

Salih Yılmazsoy