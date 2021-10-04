Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

İsveç medyasında yer alan habere göre, çizdiği Peygamber Efendimiz karikatürü ile büyük tepki toplayan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki polis koruması geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Vilks'in içerisinde bulunduğu sivil bir polis aracı, İsveç'in güneyindeki Markaryd kasabası yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonrası araçlar alev aldı.

Polis kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamazken, Vilks'in eşi, Vilks'in öldüğünü yerel medyaya doğruladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

75 yalındaki Vilks, çizdiği karikatürlerin ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında yaşıyordu.