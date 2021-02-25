PFDK kararları açıklandı. TFF resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

"Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adem Büyük'ün, 20.02.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor Süper Lig müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir 'nın, 19.02.2021 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir sporcusu Rafael Pereira Da Silva'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa'nın, 20.02.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'ün, 21.02.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü- Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 21.02.2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor Süper Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan'ın, yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 21.02.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir BLD. Erzurumspor- Atakaş Hatayspor Süper Lig müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sporcusu Arvydas Novikovas hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sporcusu Cenk Ahmet Alkılıç hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."