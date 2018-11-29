PFDK'dan Denizlispor'a ceza yağdı

Denizlispor Kulubü, PFDK'nın kendileri aleyhinde verdiği cezalar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “PFDK, kulübümüzün 25 Kasım Pazar günü oynanan Giresunspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları ile ilgili kararlarını açıkladı. Kulübümüzün taraftarlarımızın neden olduğu saha olayları nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Antrenörümüz Gürkan Aslan'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 maç müsabakadan men ile cezalandırılmasına ayrıca futbolcumuz Kibong Mbamba'nın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Kulübümüz herhangi bir tribün yasağı ile cezalandırılmamış olup, Gençlerbirliği karşılaşmasında tüm taraftarlarımız tribündeki yerlerini alabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Gökten Ceylan

