PFDK'dan Göztepe'ye para cezası

PFDK cezaları TFF'nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre Göztepe'nin, Rizespor karşılaşmasında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve aynı eylemin bu sezon 4. kez gerçekleşmesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübe 150 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 211, 212, 213, 214, 215 ve Güney Kale Arkası Tribünü 217, 218, 219 numaralı bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildi. Kartları bloke edilen taraftarlar, sezonun son iç saha maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında tribünde yerini alamayacak.

Salih Yılmazsoy