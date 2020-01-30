PFDK'dan Kasımpaşalı Hajradinovic'e 3 maç ceza

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Kasımpaşa sporcusu Haris Hajradinovic'in, 25.01.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 25.01.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Medipol Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 28.01.2020 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan Göztepe -Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 26.01.2020 tarihinde oynanan Göztepe -Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 24.01.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübü'nün, 27.01.2020 tarihinde oynanan Sivasspor-Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübü'nün, 26.01.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/12. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemenspor Kulübü'nün, 26.01.2020 tarihinde oynanan Hatayspor-Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübü'nün, 24.01.2020 tarihinde oynanan Akhisarspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük'ün, 27.01.2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük -Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı A2 ve kapalı B1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük görevlisi Bahadır Kansız'ın, müsabakada görevli olduğu kapıyı açarak spor alanının iç güvenliğini sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."