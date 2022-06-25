Pınar Gültekin cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede ve Muğla Cumhuriyet Savcısınca verilen mütalaada sanık Cemal Metin Avcı hakkında TCK'nın 82/1-b maddesinin “Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Pınar Gütekin cinayetine ilişkin gerekçeli kararında, “Mahkememiz yargılamasına konu somut olayda taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde, sanık Cemal Metin'in sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından mahkeme somut olayda söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denilirken; eziyet çektirerek öldürme unsuru yönünden yapılan değerlendirmede, “Söz konusu unsurun gerçekleştiğinin kabulü için ise maktulün hemen öldürülmemesi, belirli bir süre acı çektirilerek öldürülmesinin gerektiği, maktulü öldürme olanağı bulunan failin hemen öldürmeyi gerçekleştirmemesi, ölüm sonucunu meydana getirmede zorunlu olmayan şekilde maktule eziyet etmesi gerekmektedir” denildi.

Yakarak öldürme yönünden yapılan değerlendirmede ise “Yakarak öldürme fiilleri kural olarak söz konusu bent kapsamında değerlendirilmektedir ancak fiili gerçekleştirmeye yönelik olmayıp cesedi ve delilleri yok etmeye yönelik davranışlar bu bent kapsamında değil ancak diğer unsurlarla birlikte TCK'nın 62 maddesi kapsamında değerlendirilebilecektir” denildi.

Bekir Tosun



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