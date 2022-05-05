Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi

Muğla'da 2 yıldır devam eden Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin tarafından 26 Nisan 2021 tarihinde duruşma salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Cemal Metin Avcı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ‘tehdit ve hakaret' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianamede söylenen sözlerin duruşma tutanağı ile sabit olduğu değerlendirilirken, uzlaştırma hükümlerini müşteki Cemal Metin Avcı kabul etmeyince kamu davası açıldı. Pınar Gültekin'in annesi için ‘tehdit ve hakaret' nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis talep edildi. İlk duruşma 12 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Anne Şefika Gültekin istenen 4 yıl 4 ay hapis talebi ile ilgili açıklama yapan Gültekin ailesinin Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Kızı vahşice katledilmiş bir annenin yüreğinin acısı ile duruşma salonunda söyledikleri Başsavcılığa ihbar edildi. Savcılık da kızı için hukuki mücadele veren acılı bir anne için 4 yıl 4 ay hapis talep edildi ve kamu davası açıldı” dedi.







Bekir Tosun

