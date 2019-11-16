Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı bozguna uğrattı

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
Pınar Karşıyaka: Jordan Morgan 4, Amath M'Baye 15, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma 16, Brandon Triche 5, DJ Kennedy 3, Tony Taylor 12, Onuralp Bitim 4, Nusret Yıldırım 6, Semih Erden 6, Alp Karahan, Adem Bona 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison 10, Zach Auguste 3, Göksenin Köksal 3, Ben Moore 3, Tai Webster 10, Can Korkmaz 5, Yiğit Arslan 5, Greg Whittington 5, Ege Arar 8, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 3
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 28-14 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 42-26 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 60-36 (Pınar Karşıyaka lehine)
Ali Gözeten