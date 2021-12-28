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Pitbull saldırısında ağır yaralanarak doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı

Pitbull saldırısında ağır yaralanarak doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı
Pitbull saldırısında ağır yaralanarak doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyandırıldığı ve tedavisinin bir süre yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş'in tedavisine başlandı. Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, kısa süre önce uyandırıldı.

Küçük kızın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

Ertuğrul Gün
 

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