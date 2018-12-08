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Pitbull'un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar

Pitbull'un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar
Pitbull'un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar

Gaziantep'te pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan bir çocuk güçlükle kurtarıldı. Uzun uğraşlarla kurtulan çocuk, yaralarını unutarak, "Ağabey, Allah'ınızı severseniz bırakmayın" diye yalvardı.

Pitbull'un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar - Tıkla İzle

Gaziantep'te sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çocuğun önce kafasından sonra da kolundan ısıran köpek, çenesine sıkıştırdığı çocuğun kolunu uzun süre bırakmadı. Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar, her yolu denemelerine rağmen uzun süre çocuğu kurtarmayı başaramadı. Köpeğin önce boğazına sarılan vatandaşlar, kimi zaman ise hayvanın kuyruğundan tutup çektiler. Vatandaşlar zaman zaman ise kazma ve kürekle vurdukları köpeğin üzerine su döktü.

Çocuğun kıyafetlerini makasla kesen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu çocuğu köpeğin ağzından kurtardı. Olay esnasında büyük korku yaşadığı görülen çocuk ise kurtulduktan sonra kolunda ve kafasındaki yaraları unutarak, “Ağabey Allah'ınızı severseniz bırakmayın” dedi.
Olayın ardından çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.  

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