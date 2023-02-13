PKK yandaşları Almanya'da depremzedeler için toplanan yardımları kundakladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde Türkiye'deki deprem felaketinin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar terör örgütü PKK/YPG destekçileri tarafından kundaklandı. Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü. Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu. Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atıldı.

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, "Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor" dedi.

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