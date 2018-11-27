PKK/KCK terör örgütüne büyük darbe: 544 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda Denizli'de 3, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 34, Ankara'da 24, Kayseri'de 2, Adana'da 16, Antalya'da 7, Gaziantep'te 9, İstanbul'da 36, Iğdır'da 8, Van'da 42, Bursa'da 14, İzmir'de 23, Siirt'te 13, Kars'ta 9, Eskişehir'de 4, Balıkesir'de 2, Aydın'da 6, Adıyaman'da 1, Erzincan'da 1, Ağrı'da 49, Konya'da 7, Bingöl'de 4, Kocaeli'de 7, Mardin 27, Elazığ'da 4, Tekirdağ'da 3, Hakkari'de 14, Yalova'da 1, Rize'de 1, Şırnak'ta 52, Ardahan'da 1, Malatya'da 7, Zonguldak'ta 1, Manisa'da 4, Muş'ta 23, Bitlis'te 2, Diyarbakır'da 58, Mersin'de 20, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alındı.

Seyid Fatih Poyraz

