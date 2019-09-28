İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK'lı teröristlere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı
PKK'lı teröristlere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı

Siirt’in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröriste yardım eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt ili Eruh ilçesi Dadaklı köyü bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İI Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler ile işbirliği içinde olup, malzeme, erzak temin eden, emniyet güçlerini takip ederek faaliyetleri hakkında bölücü terör örgütü mensuplarına bilgi veren 5 milis, işbirlikçi Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır” denildi.

Selami Deniz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.