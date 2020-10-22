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PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır yer alan, mavi kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır yer alan, mavi kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır yer alan, mavi kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar'ın Hatay’da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 18 Ekim'de Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 2016-2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle “mavi” kategoride yer alan Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin 1997 yılında Hatay'ın Erzin Yoncadüzü bölgesinde Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999‘da Hatay'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama, 2017'de Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında bir jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, ayrıca birçok eylemin planlayıcısı ve faillerinden olduğu belirlendi.

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