İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Hafta sonunun sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

Havanın sıcak olmasını da fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Halk Plajı'nda sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Vatandaşların neredeyse hiçbirinin maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

“3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik”

Plaja arkadaşları ile birlikte yüzmeye gelen Mehmet Zincirkıran, “Pazar tatilinin tadını çıkarıyoruz arkadaşlar ile birlikte. Denize giriyoruz serinliyoruz. Mesafe kurallarına uyulmuyor kimse fazla ilgilenmiyor sahilde. 3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik buralara. Korkarak kaybolmaktansa yaşayarak kaybolmak daha güzel” dedi.

Furkan Tan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.