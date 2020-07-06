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Podolski sezonu kapattı

Podolski sezonu kapattı
Podolski sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Alman yıldız Podolski’nin sezonu kapattığı bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un geçtiğimiz cumartesi günü sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak, sahayı sedyeyle terk eden Lukas Podolski'nin sağlık kontrolü gerçekleştirildi.
Antalyaspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım, nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, yapılan tetkiklerde Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edildiği ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtildi.

Öte yandan Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı Grade 1 ödem tespit edildiği, 1 hafta oynayamayacağı kaydedildi.

Defans oyuncusu Ersan Gülüm'ün omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde Grade 1 ödem tespit edildiği, deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

İsa Akar
 

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