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Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu
Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.  

Burdur'a şehit ateşi düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tatbikat sırasında şehit olan Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. 

Burdurlu Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın (31), Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kaldığı öğrenildi. Silah arkadaşlarının müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akcalı'nın Burdur'un merkeze bağlı Kayaaltı köyündeki baba ocağına giden askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. 

Şehidin naaşının, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası memleketine gönderileceği öğrenildi.  

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