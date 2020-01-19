Polis erkek şiddetini önlemek için mahalle mahalle geziyor

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kadınların hem bilinçlendirilmesi hem de erkek tarafından şiddete uğramaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine mahalle mahalle gezilerek kadınlara ulaşılması talimatını verdi. Polisler bu talimat doğrultusunda, kadınları, okullar, meslek edindirme kursları, camilere toplayarak bilinçlendirmeye başladı.

2000 Evler Mahallesi Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde kadınları yasal hakları hakkında bilinçlendiren polis, başlarına bir bela geldiğinde ne yapmaları gerektiğini anlattı. Polis ayrıca kadınlara herhangi bir erkek şiddetine maruz kalma ihtimalleri olduğunda polise çok çabuk ulaşmaları ve adres verme gibi bir dertleri olmaması için KADES programını anlatıp akıllı telefonlarına yükledi.

Kadınlar ise polislere teşekkür ederek, "Bizim mağdur olmamamız için uğraşmaları kendimizi değerli hissetmemizi sağladı. Devletimizin bizi düşünmesi kadınlara önem vermesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Bu arada Türkiye'de 2016'da 329, 2017'de 409, 2018'de 440 ve 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürülmüştü.

Fatih Keçe