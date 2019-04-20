Polis, vahşet zanlısını 250 kamera izleyip kroki çıkararak buldu

Olay, 7 Nisan'da akşamı Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşinden sürekli şiddet gören 3 çocuk annesi Ayla Öneker, baba evine dönerek boşanma davası açtı. Mehmet Ö. bu duruma sinirlenerek kayınvalidesinin evine gitti. Zanlı eve girer girmez, “Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdıktan sonra tabancasını ateşledi. Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi olay yerinde Reyhan İrketi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hacer İrketi ise bacağından yaralandı.

"Zanlının fotoğrafları bütün illere dağıtıldı"

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Cinayet Bürü Amirliği deneyimli dedektiflerinden özel ekip kuruldu. Özel ekip, zanlının fabrikatör olduğu için maddi durumu iyi olduğundan Mersin'den ve Karataş'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Hatay, Gaziantep ve Kilis'ten Suriye'ye kaçma olasılığına karşılık burada önlemler aldı. Polis, denizde balıkçı kılığına, Suriye sınırında ise Suriyeli kılığına girerek zanlının kaçmaması için önlem aldı. Ayrıca polis, zanlının fotoğraflarını da özellikle kaçma olasılığı olan iller ve ilçeler başta olmak üzere 81 ilde dağıtılarak görüldüğü yerde yakalanması talimatı verildi.

"250 güvenlik kamerasından kroki çizildi"

Polis, kaçma olasılığına karşı aldığı önlemlerin yanı sıra şahsın olaydan sonra bindiği otomobilin kaçış yönüne doğru güvenlik kameralarını incelemeye alıp şehir merkezinde de adreslere eş zamanlı baskınlar yapmaya başladı. Polis, zanlının olaydan sonra B.T. tarafından kaçırıldığını saptadıktan sonra bu zanlıyı da mercek altına alıp adım adım takip etmeye başladı. 7 Nisan'dan sonra 17 Nisan'a kadar 250'den fazla güvenlik kamerası saniye saniye incelenerek zanlının gitmiş olabileceği ve saklandığı sokağa kadar kroki çizildi. Çizilen kroki sonucunda zanlının B.T.'nin kardeşi G.T.'nin evinde olduğu saptandı.

"Özel harekatlı baskın"

Polis, evin belirlenmesinin ardından özel harekat polisinin de katılımıyla zanlının saklandığı eve baskın yaptı. Evin 1. katında G.T.'nin evinde yakalanan zanlı, hemen gözaltına alınarak emniyete getirildi. Şahıs, emniyette susma hakkına kullandı. Ayrıca polis, zanlıya yardım eden iki kişiyi de gözaltına aldı. 3 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan katil koca tutuklanırken ona yardım eden iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

