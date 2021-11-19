Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde 28 Ekim tarihinde yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk babası Mehmet Yıldız (44), arkadaşıyla birlikte sokakta alkol aldı. Daha sonra arkadaşı ile birlikte alkol alan Yıldız'ın çıkardığı seslerden rahatsız olan komşular polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri ile Yıldız'ın arkadaşı arasında çıkan tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Polisle arkadaşını ayırmak isteyen Yıldız, başına aldığı cop darbelerinden sonra dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşerken kafasını kaldırım taşına çarpan Yıldız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ı, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

22 gün yoğun bakımda kaldı

Yoğun bakımda 22 gün yaşam mücadelesi veren Yıldız'ın önce beyin ölümü gerçekleşti, sonra da yaşam mücadelesini kaybederek gece saatlerinde kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ailesi yaşananlarda polisleri sorumlu tuttu. Yıldız'ın yakınları olay yerindeki polisler İbrahim E. ile Serhat K.'dan şikayetçi olurken, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

“Kardeşimin ölümü soruşturulmalı”

Hayatını kaybeden Yıldız'ın ablası Nuran Kaya, olay esnasında kardeşinin arkadaşı ile polisler arasında tartışma çıktığını söyledi. Kardeşinin tartışmayı sonlandırmak için araya girmeye çalıştığını kaydeden Kaya, “Ancak tartışma arbedeye dönüşüyor. O sırada polisler kardeşimin kafasına jopla vuruyor. Kardeşim dengesini kaybedip yere düşüyor. Düştüğü sırada kafası kaldırım taşına değiyor. Kafasından yoğun şekilde kan aktığı için hastaneye kaldırılıyor. Hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit ediliyor. Beyindeki kanamayı durduramıyorlar. Günlerdir yoğun bakımdaydı, önce beyin ölümü gerçekleşti, dün gece saatlerinde de vefat etti. Ben kardeşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Ölümü soruşturulmalıdır” diye konuştu.

Muhammet Abdulkadir Esen - Said Vakkas Yağcı