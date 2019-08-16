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Polislikten emekli olununca organik tavuk çiftliği kurdu

Polislikten emekli olununca organik tavuk çiftliği kurdu
Polislikten emekli olununca organik tavuk çiftliği kurdu

Artvin'in Borçka ilçesinde devlet destekli tavuk çiftliği kuran emekli polis memuru Ramazan Tabil kendi işinin patronu oldu.

Uzun yıllardır Türk polis teşkilatına hizmet veren Ramazan Tabil, emekli olduktan sonra memleketi Artvin'in Borçka ilçesinde devlet destekli tavuk çiftliği kurdu. Emekliliğin kendine göre olmadığını belirten Tabil, ilk çiftliğin ardından ikinci çiftliğini de kurdu. Emekli polis memuru, piyasaya yumurta yetiştiremediğini ifade ederek çiftliğe gelip yumurta alanların olduğunu söyledi. 

Emekli polis memuru Ramazan Tabil, "Boş durmak yok. Üretime devam kararı ile devlet destekli tavuk çiftliği kurdum ve artık iş yerimin patronu oldum. İlk çiftliğimi kurdum. Randımanlı olunca ikinci çiftliğime başladım. Şu anda bin kapasiteli çiftliğimde tamamı iyi tarım uygulamasıyla hayvanlar yetişiyor. Birinci kalitede sağlıktan yana hiçbir riski olmayan organik yumurtalar üretiyoruz" dedi.  

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