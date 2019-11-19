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Polisten 'Duman 8' Operasyonu

Polisten 'Duman 8' Operasyonu
Polisten 'Duman 8' Operasyonu

Balıkesir polisi, çeşitli isimlerle tütüncülük faaliyetinde bulunan iş yerlerinde arama ve denetimlerde bulundu. Polisin uygulamasında kaçak tütün, dolu ve boş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de 'Duman 8' operasyonu yapıldı. Operasyona her birimden polisler katıldı. Ekipler "tablacı", "tütüncü", "tobacco shop" gibi isimler altında faaliyet gösteren 25 iş yerinde arama ve denetimler yapıldı. Aramalarda 16 kg nargile tütünü, 18.8 kg nargile kömürü, 71 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron, 37 bin 200 adet boş makaron, 350 kg kıyılmış tütün, 19 paket pipo tütünü, 11 adet pipo, 39 paket folyo, 38 adet çakmak ve değişik miktarlarda diğer tütün ürünlerinden ele geçirildi. 18 iş yeri sahibine ise adli işlem yapıldı.

Hüseyin Tokmak
 

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