Polisten kaçan şahıslar otomobili terk edip kayıplara karıştı

Edinilen bilgilere göre, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan 34 SM 0487 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobille kaçmaya çalışan şahısları yakalamak için kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şahıslar D-130 karayoluna ters yönden girerek kaçmaya çalıştı. 4 Temmuz Mahallesi'nde bir sokağa giren şahıslar, otomobili bırakarak kayıplara karıştı.

Otomobili bulan ekipler, ormanlık alana kaçtığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Uğur Buber

