Polisten korkup kaçtı, kayalıklarda mahsur kaldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Gökdereboğazı Sokağın devamındaki dere kenarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 29 Nisan'da ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Uludağ'dan akan dereye yüzmeye gelen Samet Çetinkaya ve 4 arkadaşı polis ekiplerinin kendilerine doğru geldiğini görünce ceza yememek için Uludağ'ın eteklerindeki kayalıklara doğru kaçtı. Ekiplerin gittiğini görünce tekrar aşağıya inmek isteyen Samet Çetinkaya, çıktığı dik yamaçtan inemeyince arkadaşları Savaş Sakarya'yı arayıp yardım istedi.

Arkadaşlarının belirttiği bölgeye gelen Savaş Sakarya, yaşananlarla ilgili polise bilgi aktardı. Sakarya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar moral vermek için Samet Çalışkan'ın yanına çıkan Savaş Sakarya, yaklaşık 3 saat boyunca arkadaşına moral verdi. AFAD ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan Samet Çalışkan'a 3 saatlik bir çalışma sonucu ulaşabildi. AFAD ekiplerinin arkadaşının yanına ulaştığını gören Savaş Sakarya ise aşağıya inip çalışmaları ekiplerle birlikte takip etti.

Olayla ilgili konuşan Savaş Sakarya, “Arkadaşlar buraya yüzmeye gelmiş. Polis ekiplerini görünce ceza yazmalarından korkmuş ve kayalıklara tırmanmış. O sırada aşağı inemeyince beni arayıp yardım istedi. Ben de telefon üzerine buraya geldim. Polisi arayıp bilgi verdim. Ben orada mahsur kalmadım. Ona destek olmak için moral vermek için yanına çıktım. Çok susamış ve bayılmak üzere olduğunu söylüyordu. Şu an durumu iyi. Konuşarak sakinleşmesini, korkmamasını sağladım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 saat boyunca dik kayalıklarda mahsur kalan Samet Çetinkaya, ekiplerin kayalıklara kurduğu istasyonlardan geçerek 3 saatlik çalışmayla kurtarılarak aşağıya indirildi. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Kamur - Berktuğ Öncü - Gökay Başdan

