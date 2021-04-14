Polonya, ABD'den 14 milyar dolara 5 adet C-130 Hercules uçağı alıyor

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile 5 adet C-130 Hercules tipi nakliye uçağı satışı konusunda anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Söz konusu uçakların Polonya'nın Powidz kentindeki 33. Hava Ulaştırma Üssü bünyesinde faaliyet göstereceğini belirten Bakan Blaszczak, uçaklardan ilkinin teslimatının bu yıl içerisinde yapılmasını beklediklerini ifade etti. Sözleşme değeri 14,3 milyar dolar olduğu belirtilen uçakların tam teslimatının ise 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

ABD, söz konusu uçakları 2017'de emekliye ayırmış

Polonya'da muhalefet partileri, 1985 yapımı olan ve 2017 yılında da ABD Hava Kuvvetleri envanterinden hizmet dışına çıkarıldığı belirtilen söz konusu 5 uçağın satın alınmasını eleştirirken, Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skorkiewicz ise konuk olduğu Polonya Radyosu'nda, söz konusu uçakların Polonya'nın sahip olduğu nakliye uçaklarından çok daha iyi durumda olduğunu belirtti. Skorkiewicz, "Bugün kullanmakta olduğumuz C-130 Hercules uçakları oldukça yıpranmış durumda" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD merkezli Lockheed firması tarafından geliştirilen orta sınıf bir taktiksel nakliye uçağı olan C-130 Hercules, havacılık tarihindeki en başarılı nakliye uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Ebru Orhan