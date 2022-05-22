Polonya Devlet Başkanı Duda: 'Geleceği hakkında karar verme hakkı sadece Ukrayna'nındır'

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından yeniden Ukrayna'ya geldi. Ukrayna parlamentosu üst kurulunda konuşma yapan Duda, salona girişinde kurul üyeleri ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Ukrayna parlamentosunda savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana konuşma yapan ilk yabancı lider olan Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"Ukrayna olmadan onun hakkında karar alınamaz"

Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkilerin son dönemde daha fazla geliştiğini belirten Duda, “Geleceği hakkında karar verme hakkı sadece Ukrayna'ya aittir. Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerine boyun eğmesi gerektiğine dair rahatsız edici söylemler olsa da geleceği ile ilgili karar verme hakkı sadece Ukrayna'nındır. Ukrayna olmadan onun hakkında karar alınamaz" dedi.

Ülkeler arasında yeni bir komşuluk anlaşmasının imzalanması gerektiğinin de altını çizen Duda, Rusya'nın saldırılarıyla birlikte Polonya ve Ukrayna arasındaki karayolu, demiryolu ve altyapı bağlantılarının yetersiz olduğunun ortaya çıktığını ve bunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Duda ayrıca, Ukrayna ve Polonya arasındaki sınırın bölünmemesi gerektiğini ve Kiev ile Varşova arasında inşa edilecek hızlı tren ağının iki ülke arasındaki dostluğun bir işareti olacağını sözlerine ekledi.

"Polonya, Ukrayna'nın AB'ye üye olması için her şeyi yapıyor"

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için Polonya'nın elinden gelen her şeyi yaptığını ve gerekirse daha da fazlasını yapabileceğini belirten Duda, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün özgür dünyanın yeni yüzü Ukrayna olmuştur. Kimse bizim birliğimizi bozamayacak” ifadelerini kullandı.

Mert Ürkmez

