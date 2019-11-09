İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı

Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı
Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı

Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden otobüs kaza yaptı. Kazada 7'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden Polonya plakalı yolcu otobüsü A1 otobanında Stapelfeld -Barsbüttel arasında kaza yaptı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre 46 yolcunun seyahat ettiği otobüs bilinmeyen bir sebeple kendi şeridinden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Sabaha karşı 05:48'de (TSİ 07:48) meydana gelen kazada 7'si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Olay yerine 50'ye yakın ambulans, polis ve itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Alman polisi yaralıların durumu hakkında şimdilik detaylı bilgi vermezken, A1 otobanı ise Hamburg yönünde olmak üzere bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı yara almada atlatan yolcuları Hamburg'a götürmesi için de ek otobüs temin edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.