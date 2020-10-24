Polonya'da Dışişleri Bakanı Rau kendisini karantinaya aldı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temasta bulunduğu bir kişiye korona virüs teşhisi konulması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu. Rau, "COVID-19 teşhisi konulan bir kişiyle temasım olduğunu bildirmek isterim, yürürlükteki kurallar ve prosedürler gereği kendimi karantinaya alıyorum. Sizlerden ricam sorumlu davranalım. Kurallara uyalım" dedi. Rau, halktan kendilerinin ve başkalarının sağlığına özen göstermelerini istedi.

Devlet Başkanı Duda'ya koronavirüs teşhisi

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller de geçtiğimiz Perşembe günü koronavirüs teşhis edilen bir kişiyle teması olduğu için kendisini karantinaya alırken, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da Pazartesi gününden bu yana karantinada bulunuyor. Başbakan Mateusz Morawiecki geçtiğimiz günlerde korona virüs tespit edilen kişiyle teması nedeniyle bulunduğu karantinayı sonlandırırken, bu sabah ise Polonya Devlet Başkanı Sözcüsü Blazej Spychalski Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kendisini karantinaya alan Duda'nın kendini iyi hissettiğini belirten Spychalski, Duda'nın temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağını aktardı.

Vaka ve ölü sayısı artıyor

Son günlerde korona virüs vakalarında çok hızlı artışın görüldüğü ülkede bugün de durum değişmedi. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre bugün 13 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, ölü sayısı ise 179 olarak belirtildi. Son rakamlarla birlikte pandeminin başından bu yana ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 351'e, tespit edilen vaka sayısı ise 241 bin 946'ya yükseldi.

Ebru Orhan