İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polonya'da Dışişleri Bakanı Rau kendisini karantinaya aldı

Polonya'da Dışişleri Bakanı Rau kendisini karantinaya aldı
Polonya'da Dışişleri Bakanı Rau kendisini karantinaya aldı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, korona virüs teşhisi konulan bir kişiyle temasta bulunduğu gerekçesiyle kendisini karantinaya aldı. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkede 13 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, 179 kişi de hayatını kaybetti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temasta bulunduğu bir kişiye korona virüs teşhisi konulması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu. Rau, "COVID-19 teşhisi konulan bir kişiyle temasım olduğunu bildirmek isterim, yürürlükteki kurallar ve prosedürler gereği kendimi karantinaya alıyorum. Sizlerden ricam sorumlu davranalım. Kurallara uyalım" dedi. Rau, halktan kendilerinin ve başkalarının sağlığına özen göstermelerini istedi.

Devlet Başkanı Duda'ya koronavirüs teşhisi

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller de geçtiğimiz Perşembe günü koronavirüs teşhis edilen bir kişiyle teması olduğu için kendisini karantinaya alırken, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da Pazartesi gününden bu yana karantinada bulunuyor. Başbakan Mateusz Morawiecki geçtiğimiz günlerde korona virüs tespit edilen kişiyle teması nedeniyle bulunduğu karantinayı sonlandırırken, bu sabah ise Polonya Devlet Başkanı Sözcüsü Blazej Spychalski Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kendisini karantinaya alan Duda'nın kendini iyi hissettiğini belirten Spychalski, Duda'nın temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağını aktardı.

Vaka ve ölü sayısı artıyor

Son günlerde korona virüs vakalarında çok hızlı artışın görüldüğü ülkede bugün de durum değişmedi. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre bugün 13 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, ölü sayısı ise 179 olarak belirtildi. Son rakamlarla birlikte pandeminin başından bu yana ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 351'e, tespit edilen vaka sayısı ise 241 bin 946'ya yükseldi.

Ebru Orhan

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.