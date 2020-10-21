Polonya'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Korona virüsün ikinci dalgası Orta Avrupa ülkesi Polonya'da da sert yüzünü gösteriyor. Son birkaç haftadır vaka ve ölü sayılarında yüksek artış görülen ülkede Sağlık Bakanlığı bugün10 bin 40 yeni vaka tespit edildiğini, 130 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son haftalarda yaşanan artış üzerine Başbakan Mateusz Morawiecki bugün Polonya parlamentosunda düzenlenen genel oturumda muhalefetin desteğini istedi. "Bugün çok tehlikeli bir olgu ile karşı karşıyayız. İkinci dalga. Hatta belki de üçüncü dalga tehdidiyle karşı karşıyayız. Tamamen COVID-19'a karşı herhangi bir aşı ya da ilacın bulunup bulunmamasına bağımlı haldeyiz. Sizlerden dayanışma talep ediyorum. İlkbaharda pandemi başladığı zaman bu dayanışmanın yardımını gördük" şeklinde konuşan Başbakan Morawiecki, hükümet olarak stratejilerinin toplumsal ve ekonomik yaşamı inşa edebilmek, eğitime, çalışmaya, yaşamaya devam edebilmek için ekonomiyi kapatmamak ancak aynı zamanda virüsün bulaşma zincirini kesmek olduğunu dile getirdi.

Okulların açılması virüsün yayılmasına sebep oldu

Eylül ayında çocukların okula dönmesine bağlı olarak toplumsal kontakta yüksek artış görüldüğünü, bunun da virüs bulaştırma kat sayısında artışa neden olduğunu belirten Mateusz Morawiecki, bu durumun gecikmeli de olsa çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına yol açtığını söyledi. Bu nedenle Ekim ayı başında maske takma zorunluluğu, gece kulüpleri, diskolar, yüzme havuzu ve fitness kulüplerinin kapatılması gibi yeni bir dizi önlemler aldıklarını hatırlatan Morawiecki, muhalefetle işbirliği yapmak istediklerini belirtti. "Kendimizi uzun süreli bir savaşa hazırlamak zorundayız, belki yeni bir dalga daha olacak, belki aşı bulunacak, şimdiden bilemiyoruz. Önümüzdeki haftalar, aylar Polonya için on yıllardan bu yana en zor zamanlar olacak, umarım yıllar sürmez" şeklinde konuşan Polonya Başbakanı, şu anda yatakların yüzde 60'ının, solunum cihazlarının ise yüzde 55'inin COVID-19 hastalarının kullanımında olduğunu aktardı. Pandemiyle yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını, önümüzdeki süreçte pandeminin hızının düşebileceği gibi gücünü arttırabileceğini, dünya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı bu durumun hiçbir ekonomi kitabında yazmadığını, daha önce böylesi bir durumla mücadele etmediklerini kaydeden Mateusz Morawiecki, "Aşı bulunana kadar gelin en etkili aşıyı uygulayalım, en etkili aşı dayanışma. Bu savaştan birlikte galip çıkalım" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Başbakan Morawiecki'nin ardından söz alan Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise son günlerde tespit edilen yüksek vakaların sağlık sistemindeki yükü hissedilir şekilde arttırdığını ifade ederken, önümüzdeki hafta günlük vak'a sayılarının 15-20 bini bulabileceği uyarısında bulundu. Niedzielski, ilerleyen günlerde hükümet olarak koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıklayabileceklerini de söyledi.

16 sahra hastanesi inşa edilecek

Pandeminin başından bu yana toplamda 202 bin 579 vaka tespit edilen Polonya'da yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 851 oldu. Hafta başında başkent Varşova dahil ülke çapında 16 idari yönetim biriminde sahra hastaneleri ve ölüleri koymak için soğuk hava depoları inşa edileceği bildirilmişti. Varşova'da Ulusal Stadyum'da yapımına başlanan hastanenin bu hafta içinde hasta kabul etmesi planlanırken, ilk etapta 500 olacak hasta kapasitesinin ilerleyen günlerde 2 bine çıkarılacağı ifade edilmişti.

Ebru Orhan

