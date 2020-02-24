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Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek

Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek
Pompeo'dan Irak'taki erken seçime destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’ta yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilen Irak Başbakanı Muhammed Allavi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak’ta erken seçime gidilmesini destekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Pompeo, Allavi'nin erken seçime gidilmesi vaatlerini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Irak'taki erken seçimi desteklediklerini söyledi. Ülkesinin Irak'a verdiği desteğe de vurgu yapan Pompeo, hükümet karştı protestolarda eylemcilere uygulanan şiddete son verilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesini istediklerini söyledi.

Öte yandan, Pompeo açıklamasında, Allavi'ye protestocuların meşru taleplerinin yerine getirilebilmesi için acil tedbirler alma çağrısında bulunduğunu da ifade etti.

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