Posta dağıtım merkezi çalışanları eylemde

İstanbul Acıbadem'de bulunan PTT dağıtım merkezinde çalışan postacılar, kendilerine mevzuata aykırı şekilde fazla ağır yük taşıtıldığını, bu duruma itiraz ettiklerinde ise müdürleri tarafından küfür ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ettiler. Ayrıca çalışanlar kendilerinin işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini iddia ettiler. Bunun üzerine çalışanlar eylem yapma kararı aldı. İş yapmayı bırakan dağıtım merkezi çalışanları, bugün iş yeri önünde toplandı. Postacılar, kendilerine gösterilen muameleyi eylem yaparak protesto ettiler.

Halit Arslan