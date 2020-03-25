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Prens Charles'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Prens Charles'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Prens Charles'ın korona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Prensi Charles’ın korona virüs olduğu açıklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hafif belirtiler gösterdiği ifade edilen 71 yaşındaki Prens Charles'ın işlerini evinden yürüttüğü kaydedildi. İngiliz kraliyet konutu Clarence House sözcüsü, Prensin hafif semptomlar gösterdiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek son günlerde olduğu gibi evinden çalıştığını söyledi.

Prens Charles ve eşi Camilla'nın kendilerini İskoçya'daki evlerinde izole ettikleri öğrenildi.

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