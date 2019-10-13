Prof. Dr. Konukseven: 'Duymanızı sağlayan odyologları duyun'

10 Ekim Dünya Odyologlar Günü münasebetiyle bir açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven, “Odyologlar, insanlar sorunsuz ve sağlıklı duyabilsinler diye var. Peki odyologları duyacak kim var?” diye sordu. Odyologların, uzmanlıkları gereği erken işitme kaybı tanısı, erken işitme cihazı kullanımı, erken işitme ve konuşma rehabilitasyonu gibi konularda hizmet verdiğini ve bu sayede hastaların işitme kaybını minimum düzeye indirmeyi amaçladıklarını hatırlatan Konukseven, “Ancak çalışma alanlarımızdaki sıkıntılar bizim önümüze bariyer oluşturuyor” dedi.

“Biz mesleğimizi yapmak istiyoruz”

Odyologların, gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunduğunu, işitme tarama programlarında görev aldığını, bu programlardaki testleri yaparak işitme sağlığının korunması ve işitme kaybını önleyici çalışmalar yaptığını, işitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev aldığını, işitsel algı değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu çalışmalarını gerçekleştirdiğini; ayrıca cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonunu sağladığını ve kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında gerekli ayarlamaları yaptığını ifade eden Konukseven, “Ancak bunca kritik ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hizmete rağmen odyoloji alanında istihdam oranı son derece düşük. Kamu alanındaki atamalar yetersiz kalıyor. Bu saydığımız hizmetlerin tam, eksiksiz ve hakkıyla verilebilmesi için her rehabilitasyon merkezinde ve her hastanede en az birer tane odyolog bulunması lazım. Böyle bir durum maalesef söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Konukseven, “Biz odyologlar lütuf ya da nimet değil, mesleğimizi yapmak ve halk sağlığına yönelik verilen hizmetlere katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesileyle sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Kamuoyu, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde işitmeyi sağlayan odyologların sesini duymalı” diye konuştu.

İAÜ'de 10 Ekim'e Renkli Kutlama

Konukseven, 10 Ekim Dünya Odyologlar Günü'nün Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneğinin (OKSUD) bir projesi olduğunu ifade eden ve kendisinin de OKSUD'un önceki dönem başkanı olduğunu hatırlattı.

Öte yandan İAÜ Odyoloji öğrencileri de 10 Ekim Dünya Odyologlar Günü'nü, üniversitenin Florya'da bulunan Halit Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen renkli bir etkinlikle kutladı. Müzik dinletilerinin sunulduğu, işitme taramalarının yapıldığı etkinlikte İAÜ Odyoloji öğrencilerinden oluşan koro da, sözleri ve bestesi Muammer Sun'a ait olan “Biz Atatürk Gençleriyiz” adlı marşı işaret diliyle seslendirdi.