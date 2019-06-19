Prof. Dr. Özlem Esen TGRT FM'e konuştu: 'Yaz mevsiminde kalp krizi riski artıyor'

Tansiyon hastaları ilaçlarını TGRT FM'de yayınlanan ve Hülya Düzgün'ün sunduğu Hülya'lı Sabahlar'ın bugünkü konuğu Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem gündüz sıvı kaybı nedeniyle düşen tansiyonun yüksek tansiyon hastalarını yanılttığını, tansiyonum düşük diyerek ilaç daha az alan hastaların gece tansiyonunun yükseldiğini, bunun da beyin kanamasını arttığını söyledi. Prof. Dr. Esen “Yüksek tansiyon hastaları, gündüz yeterli su içtiklerinden emin olsunlar. Yaşlı hastalarda susama hissi azalır. Susamayı beklemeden su içmek çok önemlidir. Yaz aylarında ağır yemeklerden, sıcak havada yüksek efor harcamaktan sakınsınlar. Bu mevsimde antioksidan içeriği yüksek olan meyve ve sebze tüketmek çok önemlidir. Sigara tansiyonu yükseltir, damar sağlığını bozar. Mutlaka uzak durulmalıdır. ” diye konuştu.

Türkiye yüksek riskli ülkeler arasında



Türkiye kalp sağlığı açısından yüksek riskli ülkeler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Özlem Esen “Türkiye'de ailevi kolesterol yüksekliği rakamı Avrupa'daki en yüksek rakamlardan biri. Bunu akraba evlilikleri ve genetik haritamız yükseltiyor olabilir. Riski hareketsizlik, sigara, beslenme hataları da arttırıyor. Yine Türkiye'ye özel olarak faydalı kolesterol düşüklüğümüz var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde kalp sağlımız bozuluyor.” derken, kalp sağlığı için hareketin vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. “Kalp için üç spor var. Yüzme, yürüyüş ve bisiklet. Bunlar içinde yürüyüş herkesin her zaman yapabileceği en uygun spor. Yürüyüşü biraz açalım. Evden işe işten eve ya da alışverişte yapılan yürüyüş de önemli ama biz kalp sağlığı için kendi zamanı buna ayrılmış, kesintisiz devam eden, 10 bin adıma ulaşan ve haftada en az üç kez yapılan yürüyüşü istiyoruz. Kalbimizin bir hafızası var. 15-20 dakikadan kısa yürüyüşleri kalp hafızasına kaydetmiyor. Bu durumda nabız ve tansiyon üzerindeki gerekli faydaları elde edemeyebiliyoruz.” şeklinde konuştu.