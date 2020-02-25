Prof. Dr. Ulutin: “Coronavirüs'ten korunmak tedaviden daha çok can kurtarıcı”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, hastalıktan korunmanın önemine dikkat çekerek, kişisel olarak alınabilecek önlemlerin, hastalığın tedavisinden daha kolay ve can kurtarıcı olduğunu söyledi. Corona virüslerin şimdiye kadar çeşitli ağır solunum yolu hastalıkları yapan ve salgın oluşturabilen hastalık etkenleri olarak bilindiklerini ifade eden Prof. Dr. Ulutin, “Coronavirusler zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda da hastalık yapabilir. Ortaya çıkış yerinin Vuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (toptan balık ve canlı hayvan pazarı) olduğu, pazar çalışanlarında yoğun olarak hastalığa rastlanmasına bağlanmıştır. Bu nedenle hayvanlardan insanlara bulaştığı düşüncesi ilk etapta akla gelmiştir. Vakalarda ateş, solunum güçlüğü ve radyolojik olarak akciğerlerde zatüreyle uyumlu bulgular tespit edilmiştir” dedi.

Ölüm vakaları yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerde

Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, şu ana kadar bildirilen ölüm vakalarının genellikle ileri yaştaki bireyler ya da eşlik eden sistemik hastalığı olan bireylerde olduğunun altını çizerek, “Ölüm vakalarının bu iki grup insanda görülmesi, hastalığın insandan insana bulaştığı ve damlacık dediğimiz öksürükle havaya yayılan virüslerin sayesinde bu havanın solunması ya da bu virüslerin temas ettiği yüzeyle temas edilip, sonra ellerimizi ağız, yüz gibi bölgelerimize değdirdiğimizde ortaya çıkmaktadır. Kulukça süresinin 2-11 gün arasında olduğu ve ortalama 6 gün olduğu Çinli kaynaklarca bildirilmiştir. Şu an için eldeki veriler ile 2019-nCoV virüsünün ölüm hızı yüzde 2 civarındadır. Henüz bir aşı ya da tedavi şu an için geliştirilememiştir “ ifadelerini kullandı.

Dikkat edilmesi gereken durumlar neler?

Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, Corona virüse karşı hangi durumlarda hangi kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini şöyle açıkladı: “Herhangi bir şiddette akut solunum yolu hastalığı (ateş, öksürük) bulunması, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük ve kan düşüklüğü, nefes darlığı, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya ilerleyici radyolojik görünümler, bilinç bulanıklığı, akut böbrek yetmezliği gibi bulgular nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği).”

Hijyenik el yıkama tekniği kullanılmalı

Coronavirüs'ten korunmanın kişisel hijyen ile başladığını kaydeden Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, “Sık el yıkama, el sıkışma ve öpüşme alışkanlıklarını bu süreçte bırakma, gribal enfeksiyonu olan kişilere bir metreden fazla yaklaşmamak, alınacak en önemli tedbirlerdir. Ancak el yıkama tekniği, hijyenik el yıkama tekniği kullanılarak yapılmalıdır” diye konuştu. Hijyenin ve doğru el yıkamanın önemini vurgulamak amacıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin tüm lisans programlarına “Hijyenik El Yıkama Tekniği” eğitimi verdiklerini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, “Bu kapsamda öğretim elemanları gözetiminde Sağlık Bilimleri Fakültesi 4.Sınıf Hemşirelik Bölümü öğrencileri akran eğitimi yöntemiyle bu eğitimin gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Benim tarafımdan koordine edilen bu organizasyon ile bilinçlenen öğrencilerimiz hem kendileri, hem de çevreleri için bu alışkanlığı yaygınlaştıracaklardır. Hastalıktan korunmayı bilmek, hastalığın tedavisinden daha kolay ve can kurtarıcıdır. Bu nedenle bu uygulamayı genişleterek devam ettirilmesi planlanmaktadır” şeklinde konuştu.