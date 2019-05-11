Prof. Dr. Ünal: “Spor öncesi hekim muayenesi olası sorunlardan korur”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 4'üncüsü düzenlenen Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresinde “Kalça ve Kasık Bölgesi Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu” konusu masaya yatırıldı. Kongreye konuşmacı olarak sporcu sağlığı ile bire bir ilgilenen takım doktorları, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, Spor Hekimleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları, Egzersiz Fizyologları ve spor yaralanmaları alanında hizmet veren fizyoterapistler katıldı.

Kongrede konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, kişinin spor öncesi detaylı bir muayeneden geçmesinin o kişinin sağlığı için büyük önem taşıdığını kaydetti. Spor öncesi muayenenin olası sakatlık ve hastalıklardan korunmada büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Spor öncesi muayenede eğer sorun tespit edilirse gerekli tetkiklerin yapılarak hızlı bir şekilde tedavinin kurgulanması gerekiyor. Zira burada amaç sakatlık oluştuktan sonra tedavinin yapılması değil, sporcuyu sakatlıktan korumaktır. Spora başlamadan önce sporcunun ısınması, esneme hareketlerini iyi yapması hangi spor dalıyla uğraşıyorsa buna yönelik vücudunda alt yapısını yeterince oturtması da sağlıklı bir spor için büyük önem taşımaktadır. Kişinin kondisyonunun iyi olması ve kendi branşına göre kondisyonunu güçlendirmesi de kritik bir noktadır" ifadelerini kullandı.



Yaralanan sporcuya hızlı müdahale edilmeli

Prof. Dr. Mehmet Ünal sporculara yaralanma sonrası nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ise “Öncelikle travma anında sporcunun koruma altına alınması gerekmektedir. Sporcunun yaralanan bölgesinin korunması gerekiyor. Sporcuyu daha ileri tetkik ve tedavi için ortamdan derhal uzaklaştırmak gerekiyor. Doğru müdahalede ne kadar gecikirsek sporcunun da sahaya dönüşü o kadar gecikir" sözleriyle anlattı.

Sporcularda antrenmanın da ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mehmet Ünal, ”Antrenmanın süresi, sıklığı ve yoğunluğu üçlüsüne dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan biri arttığında diğeri mutlaka azaltılmalı. Eğer kişi üçünü aynı anda arttırırsa sakatlığı da çağırmış olur. Üçüncü olarak ise yapılan spora uygun antrenman yapmak ve koruyucu malzeme kullanımını unutmamak gerekiyor" diye konuştu.



Dört oturumda 16 ayrı konunun tartışıldığı kongrede, Prof. Dr. Mehmet Ünal Tarafından kaleme alınan “Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu”, “Egzersiz Fizyolojisi”, “Sporcu Sağlığı ve Performans” ve “Kalça ve Kasık Bölgesi Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu” kitapları da öğrenciler ve konunun uzmanları ile buluşturuldu.

